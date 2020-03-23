سكاي: يوفنتوس ينوي تجديد تعاقد بوفون وكيليني وديبالا

وذكرت شبكة أخبار “سكاي سبورتس” الإيطالية أن يوفنتوس يريد تجديد تعاقد الثنائي الكبير في الفريق، الحارس جانلويجي بوفون والمدافع جورجيو كيليني.

بالإضافة إلى المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وينتهي تعاقد بوفون البالغ من العمر 42 عاما في الصيف المقبل، والأمر ذاته للمدافع كيليني.

ويرغب يوفنتوس في مد تعاقد كيليني قائد الفريق في غياب بوفون للحفاظ على خبراته الطويلة.

أما بوفون يرغب يوفنتوس في تكريمه وتجديد تعاقده لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في الدوري الإيطالي.

وبشأن ديبالا البالغ من العمر 25 عاما والذي ينتهي تعاقده في عام 2022 يرغب يوفنتوس في ضمان استمراره لأطول فترة ممكنة مع الفريق، خاصة أن إدارة النادي تعتبره النجم الأول المقبل للفريق.

ويقضي ديبالا حاليا حياته في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

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