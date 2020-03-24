ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 367 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيك ية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ب فيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة.

وقال هوجو لوبيز جاتيلي، نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، إن المكسيك سجلت 4 حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس الفتاك.

وأشار لوبيز جاتيلي إلى وجود 826 حالة مشتبه بها، مضيفا أن نتائج فحوص 865 شخصا آخرين جاءت سلبية.

وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 إبريل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

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