لجنة مجابهة كورونا تدعو لوقف التنقل بين المدن

ايوان ليبيا – وكالات:

رفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، توصيتين إلى المجلس الرئاسي وهما إيقاف التنقل بين المدن، وتعليق الدراسة حتى إشعار آخر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الإثنين، وشهد مناقشة ملف المواطنين في الخارج، والتسهيلات المقدمة لهم، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسوك.

وتناول الاجتماع مناقشة مقترح توزيع مخصصات البلديات لتحويلها على رئيس المجلس الرئاسي، كما تطرق إلى دور صندوق التضامن الاجتماعي في تجهيز غرف العزل والحجر المخصصة، كما ناقش ملف العالقين على الحدود الليبية الجزائرية وملف دخول البضائع إلى البلاد.

واتخذ المجلس الرئاسي عدة تدابير على مدار الأيام الماضية للوقاية من الوباء، منها فرض حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارا من الأحد الماضي، وتقليل عدد ساعات العمل الحكومي وجعل الحضور بنظام التناوب، كما أقر إغلاق المقاهي والصالات الرياضية والأماكن الترفيهية بهدف تقليل الازدحام.

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