الصين تدرب ليبيين على تشخيص حالات كورونا وعلاجها

ايوان ليبيا – وكالات:

تلقّت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن طريق وزارة الخارجية عرضًا مقدّمًا من نظيرتها بدولة الصيـن بشأن إقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة -على فيس بوك- أن البرنامج التدريبي الذي سيجرى باستخدام تقنيات التدريب عن بُعد، سيمنح تعريفًا بالطرق التي اتبعتها الصين في التعامل مع تفشي جائحة كورونا إلى جانب طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى، ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة .

وأفردت الوزارة عبر منشورها ثبتاً بأسماء الخبراء الصينيين المشاركين في تقديم البرنامج التدريبي، منهم الخبير «تشونغ نانشان» أختصاصي أمراض صدرية ورئيس فريق مكافحة جائحة كورونا ومتخصص في الأمراض الوبائية، والخبيرة «لي نانجوان» أختصاصية أمراض كبد بفريق مكافحة فيروس كورونا والوبائيات، والخبيرة «جياو جي» رئيسة مستشفى بكين الجامعي رقم 3 ورئيسة فريق الدعم والمساعدة لمدينه ووهان، والخبير «تشانغ جونهوا» نائب رئيس مستشفى “زونقشان” ورئيس فريق الدعم بمدينة ووهان والخبير «تشو تشوين»المدير العام للموارد البشرية الصحية باللجنة الصينية الوطنية للصحة.

وذكر مدير مكتب الوكيل العام «محمود بن محمود» أن الوزارة أحالت عرض وزارة الصحة الصينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لترشيح خبراء لتلقي البرنامج التدريبي.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي «فائز السرّاج» كان قد بعث كتابًا رسميًا إلى رئيس دولة الصين عبر وزارة الخارجية طلب فيه الاستعانة بخبراء في كيفية التعامل مع فيروس «كورونا »، على أن الفيروس لم يسجل أي وجود له في مجمل الأراضي الليبية.

يذكر أن الصين دأبت منذ نجاحها في تحجيم انتشار الفيروس في أراضيها – على إرسال بعثاتها الطبية والعلمية بشكل مباشر للدول المتضررة من تفشي الفيروس مثل إيطاليا وإيران والعراق .. وحتى إلى الدول الأقل تضرراً مثل الكويت واليمن ومصر .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا