كوريا الجنوبية تعلن 76 حالة إصابة جديدة بـكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة، والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية ل مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 120 حالة.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الإثنين، منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجلت 909 حالات.

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