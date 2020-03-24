غوتيريش يطلق نداء لوقف الحروب في جميع أنحاء العالم لمواجهة فيروس كورونا

نيويورك-العنوان

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم لمواجهة فيروس كوفيد19.

وقال غوتيريش إن العالم يواجه عدوا مشتركا؛ فهذا الفيروس يهاجم الجميع بلا هوادة، ولا يأبه لأي أصل عرقي أو جنسية أو فصيل أو دين، وفي الوقت نفسه، لا تزال النزاعات المسلحة تحتدم في جميع أنحاء العالم.

وأضاف، أن من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات هم الأكثر ضعفا، النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون، وهم يواجهون أيضا خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19.

وقال غوتيريش، إن علينا ألا ننسى أن النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب، وأن العاملين في مجال الصحة، وعددهم قليل أصلا، قد استُهدفوا في أحيان كثيرة، وأن اللاجئين وغيرهم ممن شرّدتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف، كما أن ضراوة الفيروس تبيّن جنون الحروب.

وقال، “ولهذا السبب فإنني أدعو اليوم إلى وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا”.

وأضاف، “أقول للأطراف المتحاربة، اتركوا الأعمال العدائية، وضعوا مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا، وأخرسوا البنادق؛ وأخمدوا المدافع؛ وأوقفوا الغارات الجوية؛ فهذا الأمر حاسم الأهمية من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، ومن أجل فتح نوافذ ثمينة لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، ومن أجل جلب شعاع من الأمل إلى حيث تعيش الفئات الأكثر ضعفا إزاء فيروس كوفيد-19”.

وتابع، “دعونا نستلهم الحلول من التحالفات والحوارات التي تتبلور ببطء بين الأحزاب المتنافسة ليتسنى وضع نهج مشترك لمواجهة فيروس كوفيد-19. ولكننا بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير. ضعوا حدا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا، ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان الآن”.

وأضاف، “هذا ما تحتاج إليه أسرتنا البشرية، الآن أكثر من أي وقت مضى”.