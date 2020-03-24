خليك في البيت – فيفا يبث مباريات كأس العالم عبر قناته الرسمية في يوتيوب

فيفا كان قد أعلن في وقت سابق عن الحملة، وطلب من الجميع المشاركة في الاستفتاء الذي يجريه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لاختيار المباراة التي يجب أن يبثها كاملة عبر قناته.

الاختيار الأول للجماهير كان باكستاح لمواجهة دور المجموعات من نسخة ٢٠١٤ بين إسبانيا وهولندا، والتي تفوقت على البرازيل وكولومبيا في ربع النهائي وألمانيا والأرجنتين في النهائي من نفس النخسة، تلك المباراة فازت بها هولندا بنتيجة ٥-١.

كما اختار رواد الموقع مواجهة إنجلترا وأمريكا التي انتهت بنتيجة ٢-١ لكتيبة الأسود الثلاثة في كأس العالم ٢٠١٩ للنساء.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه، الفيلم الرسمي لكأس العالم ٢٠١٨ كجزء من الحملة، ومن المتوقع أن يصدر عبر حسابه الرسمي على تويتر استفتاء جديدا لاختيار المباراة التي يجب أن يضعها على الحساب.

وكان فيفا قد قال في بيان سابق: “حملة كأس العالم في المنزل، ستبث إعادة مباريات كاملة لأكثر من ٣٠ مباراة لا تنسى في تاريخ كأس العالم للرجال والنساء، وستنشر على الموقع الرسمي لفيفا وكذلك القناة الرسمية عبر يوتيوب”.

يمكنك مشاهدة المباراة كاملة من هنا:

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