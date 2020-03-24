تعرف على الطلبات العاجلة للرئاسي من المركزي الليبي

ايوان ليبيا – وكالات:

وجه المجلس الرئاسي 4 طلبات عاجلة إلى المصرف المركزي، تنفيذا لقرار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تبعات فيروس «كورونا».

وحسب كتاب رسمي وجهه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونشرته وزارة المالية بحكومة الوفاق أمس الاثنين، فقد طلب السراج تسييل كافة المرتبات حسب الكشوف وأذون الصرف المحالة من وزارة المالية إلى المركزي عن أشهر يناير وفبراير ومارس. ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى الفتح الفوري لمنظومة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلغ الغذائية والطبية والصحية والمواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية وفق السياسات التجارية المعتمدة.

وطلب السراج من الكبير «اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2020 المعتمدة من المجلس الرئاسي وإصدار تعليماتكم إلى الإدارات التابعة لكم لتنفيذ أذون الصرف الصادرة عن وزارة المالية. وأخيرا دعا الكتاب إلى «تنفيذ ما يرد إلى المركزي من أوامر صرف وطلبات تغطية مخصصات الطوارئ المعتمدة من المجلس الرئاسي لمواجهة جائحة وباء كورونا».

وفي السادس عشر من مارس الحالي أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن «رئيس المجلس فائز السراج اعتمد الترتيبات المالية للعام 2020»، دون ذكر أرقام مفصلة بالدخل والإنفاق.في حين قال مصدر مالي لـ«بوابة الوسط» إن بعض بنود الترتيبات المالية للعام 2020 لا تزال قيد المناقشة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فائز السراج اعتماد هذه الترتيبات.

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