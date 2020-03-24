علامة محتملة للإصابة بكورونا مغايرة للحمى والسعال

انجلترا – حذر أطباء من أن فقدان حاسة التذوق والشم يمكن أن يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وتقول الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة (ENT UK)، إن المرضى الذين ليس لديهم حمى أو سعال يمكن أن يظهروا فقدانا للرائحة أو التذوق، بعد الإصابة بالفيروس القاتل.

وأوضحت في بيان: “أدلة من دول أخرى تؤكد أن نقطة دخول الفيروس غالبا ما تكون في منطقة العين والأنف والحنجرة. حددنا أيضا عارضا جديدا (فقدان حاسة الشم والتذوق)، قد يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أخرى مع فقدان هاتين الحاستين، قد يضطرون إلى عزل أنفسهم للحد من انتشار الفيروس”.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت المنظمة أن اثنين من مستشاريها يخضعان للعلاج بسبب COVID-19.

وقال البروفيسور نيرمال كومار، استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة وجراح الرأس والرقبة، إن “الأنف كان نقطة الدخول الرئيسية للفيروس”، بحسب تقارير “سكاي نيوز”.

وأضاف: “لدى المرضى الصغار، لا يوجد أي أعراض مهمة مثل السعال والحمى، ولكن قد يعانون فقط من فقدان حاسة الشم والتذوق، ما يوحي بأن هذه الفيروسات موجودة في الأنف”.

وتنصح إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو السعال المستمر، بالبقاء في المنزل والعزل الذاتي لمدة 7 أيام.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن واحدا تقريبا من بين كل 6 مصابين بـ Covid-19، يصاب بمرض خطير ويواجه صعوبة في التنفس.

المصدر: ذي صن

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