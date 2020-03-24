رئيس أولمبياكوس يعلن تعافيه من فيروس كورونا في رسالة مؤثرة

وأعلن ماريناكيس عن تعافيه عبر بيان نشره في الموقع الرسمي لناديه، روى فيه تجربته غير الاعتيادية.

وقال ماريناكيس:

“بعد أسبوعين من الالتزام الكامل بتعليمات الأطباء، خضعت لفحصي الثاني، كما ينص البروتوكول، وظهرت عينتي سلبية.

لقد ظللت في المنزل، تواصلت مع العديدين من أقاربي وأصدقائي، قرأت كثيرا، شاهدت التلفاز لعدة ساعات، استمعت إلى الموسيقى، وتصفحت الإنترنت لوقت طويل، كل هذا ساعدني على إدراك ما يحدث في بقية العالم، وعلى إدراك مدى هشاشة هذا الكوكب.

يجب أن أتقدّم بالشكر لأطباء نظام الصحة الوطني اليوناني لراعيتي ونصحي، هؤلاء الأبطال الذين يرتدون اللون الأخضر، والمعاطف البيضاء، وينفصلون 24 ساعة 7 أيام عن أهاليهم، إنهم جميعا أصدقائي، كل شخص منهم، أكن إليهم قدرا لا نهائي من الحب، لقد دعموني بآلاف الرسائل، وبتفانٍ كامل.

كما أشعر بالتزام في هذه اللحظات المصيرية، بأن أبعث برسالة تعبر عن المغامرة القصيرة التي خضتها. الأمر يستحق البقاء في المنزل لنحمي أنفسنا وأقاربنا.

بالبقاء في المنزل، نُحصّن أنفسنا ونمنع الفيروس من التطفل على حياتنا.

بالبقاء في المنزل، ندافع عن مجتمعنا والصحة العامة، ونسيطر على انتشار الفيروس.

ولذا، ليس هناك فرصة للإهمال والأنانية، بل يتوجب علينا الالتزام وأن نمشي على نفس الخط مع الحكومة والعلماء.

كل ذلك أعاد إلى ذهني كلمات الكاتب اليوناني العظيم نيكوس كازانتزاكيس الذي قال ذات مرة: “لا حجر أو صلب أو حديد يمكنه التحمُل؛ أما الإنسان، فيستطيع”.

فدعونا نلتزم ونتحمل، سنزداد قوة كأفراد وكدولة بمجرد أن ينتهي كل ذلك، فالأمر يرجع إلينا إن رغبنا في البقاء أصحاء، فلندم دائما بخير وعافية وقوة”.

وأُعلِن عن إصابة الرجل صاحب الـ52 عاما قبل أسبوعين تقريبا، عقب مواجهة فريقه لـ أرسنال في الدوري الأوروبي.

وأجرى كل أفراد نادي أولمبياكوس تحليلات فورية بعدها، بمن في ذلك أحمد حسن “كوكا”، لتظهر كل العينات سلبية.

ورصدت اليونان 624 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة، فيما توفي 15 شخصا.

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