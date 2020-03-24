البحرية الأمريكية: إصابة بحارة على متن حاملة طائرات بـكورونا

قال مسئولون في البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الاختبارات أكدت إصابة ثلاثة بحارة أمريكيين على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت فى المحيط الهادى بفيروس كورونا لتكون إصابتهم هي الأولى بالفيروس على متن سفينة عسكرية أمريكية فى البحار.

وقال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي في مؤتمر صحفي إن البحارة الثلاثة خضغوا للحجر الصحي ويجري نقلهم من السفينة. وعلى متن السفينة حوالى خمسة آلاف فرد.

وقال قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداي إن آخر مرة تواجدت فيها السفينة بميناء كانت فى فيتنام قبل حوالى 15 يوما.

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