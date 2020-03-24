كورونا.. ارتفاع الوفيات في ألمانيا إلى 150 حالة والإصابات تتجاوز 32 ألف

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 32 ألف و400 حالة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك وفقا لتحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى الأعداد المسجلة في الولايات الألمانية.

ورصدت هذه التحليلات زيادة ملحوظة في الإصابات على نحو خاص في ولاية شمال الراين فيستفاليا بأكثر من 9000 حالة، وفي بافاريا بأكثر من 6300 حالة وفي بادن فورتمبرج بأكثر من 5800 حالة.

وأظهرت التحليلات أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس وصل إلى أكثر من 150 حالة بالإضافة إلى وفاة ألمانيين اثنين أثناء تواجدهما في مصر وذلك وفقا لمعهد روبرت كوخ الألمانية.

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