عمدة موسكو: الاصابات بكورونا قد تكون أعلى بكثير من العدد المعلن

حذر عمدة موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء من أن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد قد يكون “أعلى بكثير” مما تم الإعلان عنه.

وأعلنت الحكومة الروسية عن اصابة حوالي 500 شخص، معظمهم في العاصمة موسكو، وهي أكبر مدينة في روسيا.

وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين لبوتين أن الفحوصات أجريت لعدد محدود فقط من الحالات المحتملة، مضيفا: “هناك عدد أكبر بكثير من المرضى.”

وقال سوبيانين خلال الاجتماع بالكرملين، وفقا لبيان رسمي، “الكثير من الناس يبقون في منازلهم، وببساطة لم يتم فحصهم”.

وزار بوتين في وقت لاحق مستشفى في موسكو متخصص في علاج مرضى فيروس كورونا مرتديا بدلة واقية وقناع أثناء التجول في المنشأة.

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