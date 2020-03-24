رانييري يحكي: كيف جعل لاعبي ليستر سيتي يحققون لقب الدوري الإنجليزي

وحقق ليستر سيتي واحدة من المعجزات الكروية بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال موسم 2015/2016 تحت قيادة الإيطالي المخضرم رانييري.

وقال رانييري لشبكة أخبار سكاي إيطاليا: “كان من المهم ألا يشعر اللاعبين بوجود مسؤولية كبيرة فوق عاتقهم، وكنت أخشى أن يصل الضغط إليهم لأننا كنا فريق يحاول تجنب الهبوط”.

وأضاف “أردت تحديد أهداف صغيرة لهم تكبر شيئا فشئيا، أولا كان هدفنا تجنب الهبوط ثم الكفاح للتأهل لمقعد أوروبي، وأخيرا الكفاح من أجل اللقب”.

وأكمل “عملت معهم بهذه الطريقة حتى نهاية الموسم”.

وكشف “في الجولة الـ25 خسرنا أمام أرسنال في الوقت القاتل وكنا نخوض 3 مباريات خلال أسبوع أمام ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال”.

وواصل “جيمي فاردي قال لي وقتها إذا حصلنا على 9 نقاط من المباريات الثلاثة سنحصل على راحة لمدة أسبوع”.

وأتم تصريحاته “ولكن بعد خسارتنا أمام أرسنال رأيت أنهم قدموا أداء قتالي رائع، فأخبرتهم أن يعودوا إلى منازلهم ويحصلوا على العطلة وكأنهم حققوا الفوز”.

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