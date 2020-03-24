الحالة الأولى.. أتالانتا يعلن إصابة حارسه بـ فيروس كورونا

النادي أعرب عبر بيان رسمي على موقعه أن فحوصات الحارس جاءت إيجابية.

وتعد مدينة بيرجامو الإيطالية أحد أكثر المدن الأوروبية تضررا من الفيروس.

سبورتيللو خاض مباراة الإياب أمام فالنسيا -مباراته الأولى في دوري الأبطال- وانتهت بفوز نيراتزوري بيرجامو بنتيجة 4-3 والتأهل التاريخي لربع نهائي دوري الأبطال.

وكانت مباراة أتالانتا وفالنسيا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا سببا في إصابة 35% من لاعبي فالنسيا بالفيروس بالإضافة لصحفي وأكثر من مشجع ().

ويعزو البعض أن المباراة تسببت في نقل الفيروس من إيطاليا إلى إسبانيا بعدما أقيمت بحضور جماهيري فاق الـ 40 ألف في ملعب سان سيرو.

وخاض سبورتيللو البالغ 27 عاما الموسم الجاري، 4 مباريات فقط تقلت خلالها شباكه 6 أهداف في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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