3 نقاط عن فيروس هانتا شبيه كورونا

أثارت وفاة مواطن صيني المخاوف بعد إصابته بفيروس هانتا ، من انتشار وباء جديد، خاصة مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن وفاة وإصابة مئات الآلاف حول العالم.

وكان مواطن صيني من مقاطعة يونان، توفي بعد إصابته بفيروس ” هانتا “، بحسب موقع «جلوبال تايمز»، الصين ي، الثلاثاء.

وأفاد الموقع، بحسب موقع «روسيا اليوم»، بأن الرجل توفي أثناء وجوده في حافلة للنقل العام، متوجها لمقاطعة شاندونغ الصين ية، مما جعل السلطات الصين ية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وعددهم.

ويعرف عن فيروس هانتا :

1 – ينتقل من خلال بول أو لعاب أو براز القوارض (مثل الجرذان والفئران)، واللعاب في الهواء، وتصيب الفرد.

2- ووفقا لعدد من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في العالم، فإن هذا الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى آخر. 3- أعراض فيروس هانتا تتشابه مع أعراض كورونا، حيث يعاني المصاب به من أعراض كالحمى والغثيان وآلام في البطن وإغماء وضيق في التنفس. وبحسب موقع «سكاي نيوز»، قال مسئولون في قطاع الصحة العامة بولاية واشنطن، إن 5 أشخاص أصيبوا بفيروس هانتا الرئوي النادر، الذي تنقله القوارض في الولاية منذ فبراير، ولقي ثلاثة منهم حتفهم، في أسوأ هجوم للفيروس منذ 18 عاما على الأقل. وتمثل حالات الوفاة أكبر عدد قتلى لمتلازمة فيروس هانتا الرئوي في ولاية واشنطن في عام واحد، منذ اكتشاف المرض بمنطقة فور كورنرز في الجنوب الغربي الأمريكي عام 1993. وينقل المرض الفأر الأبيض القدمين إما عن طريق التعرض للبول أو الفضلات أو اللعاب، أو مواد تعشيش الفئران المصابة، أو عن طريق استنشاق الغبار الملوث بالفيروس.

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