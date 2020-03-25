أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين

ايوان ليبيا – وكالات:

أرجع محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، السبب في تأخر صرف مرتبات الموظفين في المنطقة الشرقية إلى عاملين رئيسيين مرتبطين بـ«حالة الحرب» التي تعيشها البلاد.

وقال الحبري في لقاء تلفزيوني، أمس الثلاثاء، إن «القوات المسلحة في حالة حرب، والمجهود الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات»، لافتًا كذلك إلى أن «المسافة من منطقة القيادة العامة والمواقع الحربية تحتاج إلى كثير من اللوجستيك».

ووجه رئيس الأركان بقوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، الفريق عبدالرازق الناظوري، يوم الإثنين الماضي، مصرف ليبيا المركزي بالبيضا، وكل المصارف التجارية العاملة، بإيداع مرتب شهر يناير 2020، لكل الحسابات الجارية لدى المصارف، بناء على حافظة مرتب شهر ديسمبر 2019، على أن يتم تسوية الأمر بعد تسييل المرتبات من قبل وزارة المالية للجهات العاملة.

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