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جويلي يعلن عن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي، القبض على عدد من عناصر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية بينهم «أجانب».

ونقلت صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، عن جويلي قوله إن القبض على هذه العناصر يأتي في إطار «عملية (عاصفة السلام)، ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس».

وكان جويلي أكد في وقت سابق اليوم السيطرة على قاعدة الوطية الجوية في عملية «عاصفة السلام». كما أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إطلاق عملية «غضب البركان» ردا على «القصف المتواصل» لأحياء العاصمة طرابلس.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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