تقرير: حملة إنجليزية على مانشستر سيتي

الأندية الثمانية هم ليفربول، مانشستر يونايتد، توتنام، أرسنال، تشيلسي، ليستر سيتي، وولفرهامبتون، بيرنلي.

فقط شيفيلد يونايتد الذي يعود لملكية سعودية لم يشارك في الحملة بحسب “ديلي ميل”.

وقال التقرير الإنجليزي إن الأندية الثمانية خاطبوا المحكمة الرياضية الدولية بشكل منفرد، رغم أن سيتي لم يستأنف على العقوبة حتى الآن.

وقال مصدر مقرب من الأمر بحسب وصف ديلي ميل: “يكفي ما حدث، سيتي استفاد من خرق قواعد اللعب المالي النظيف لفترة كبيرة للدخول إلى دوري أبطال أوروبا. قبول استئنافهم سيكون جنونا”.

وذكرت الوثائق المُسربة التي تسببت في العقوبة بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة “الاتحاد” فيما جاء باقي المبلغ من شركة “أبو ظبي المتحدة” التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ورد سيتي في وقت سابق على تلك التسريبات مؤكدا إنها محاولة لتشويه النادي.

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