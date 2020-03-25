ميسي يتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا

وجاء تبرع ميسي لمستشفى “كلينك” في برشلونة ومركز طبي آخر في الأرجنتين.

وذكر الحساب الرسمي لمستشفى “كلينك” على تويتر أن ميسي تبرع من أجل القتال ضد فيروس كورونا.

ووجه الحساب الشكر لأفضل لاعب في العالم 6 مرات لدعمه الحرب ضد الفيروس.

يذكر أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تبرع أيضا بمليون يورو من أجل شراء المستلزمات الطبية لمواجهة تفشي الفيروس في برشلونة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا