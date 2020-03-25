الإفراج عن رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إنه تم الإفراج عن رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة المحتجزة خالدة ضياء، وذلك عقب أن علقت الحكومة تنفيذ حكم السجن الصادر بحقها لمدة ستة أشهر.

وخرجت ضياء، التي تترأس الحزب القومي البنجلاديشي المعارض، من زنزانة السجن بمستشفى حكومي بوسط دكا وهى تجلس على مقعد متحرك. وقد مر أكثر من عامين على حبسها لاتهامها بارتكاب تهم تتعلق بالفساد.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان، إنه تم السماح لخالدة ضياء بالخروج من السجن ، بعدما تم تعليق تنفيذ حكم السجن الصادر بحقها لمدة ستة أشهر شريطة أن تتلقى الرعاية الطبية في منزلها ولا تسافر للخارج.

وأضاف الوزير” بصفتها سجينة صدر حكم بحقها لا يمكن أن تشارك في أي أنشطة سياسية خلال هذه الفترة” مشيرا إلى أن قرار تعليق حكم السجن الصادر بحقها يأتي بعدما طلبت أسرتها الإفراج عنها لأسباب إنسانية.

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