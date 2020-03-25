اللواء أحمد المسماري: إحتجاز مرتزقة سوريين داخل قاعدة معيتيقة للإشتباه بأنهم مصابين بوباء كورونا

طرابلس 25 مارس 2020 (وال) _ قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، إن مصادر موثوقة قد أكدت له إحتجاز داخل قاعدة معيتيقة الجوية عدد 16 إلى 20 عنصر من المرتزقة السوريين، للإشتباه بأنهم مصابين بوباء كورونا، وتم نقلهم إلى معسكر الرحبة في تاجوراء.

وتابع المسماري إن القيادة العامة وهي تتابع في هؤلاء، تؤكد أن صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى لها، ولن تنتظر إذناً من أحد لحماية شعبها من الارهاب والأوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن. (وال _ طرابلس) ه ع

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