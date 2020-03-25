إغلاق معبر امساعد الحدودي بصفة كاملة

ايوان ليبيا – وكالات:

قامت الوحدات العسكرية باللواء 106 التابع للجيش الوطني بإغلاق معبر مساعد البري بشكل تام ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

ونشر الإعلام الحربي مشاهد توضح عمل الوحدات العسكرية بتنظيم حركة السيارات المحملة بالبضائع بعد أن قامت بتعقيمها تحت إشراف الفريق الطبي المصاحب للوحدات.

إلى ذلك قال الناطق باسم مديرية أمن البيضاء النقيب صلاح الدين القطعاني إن الأوامر صدرت لكل الأفراد التابعين لهم بتطبيق حظر التجول الذي أقرته وزارة الداخلية بالحكومة الليبية وذلك تحسبا لتفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

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