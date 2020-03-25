رفع مفاوضات السلام السودانية لمدة أسبوع إثر وفاة وزير الدفاع

أعلنت أطراف مفاوضات السلام في جوبا، رفع المفاوضات لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأربعاء، إثر وفاة وزير الدفاع السودان ي، رئيس فريق الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، في جوبا صباح اليوم الاربعاء.

وقالت أطراف السودان ية.aspx’> مفاوضات السلام السودان ية (الحكومة والحركات المسلحة ولجنة الوساطة)، في بيان اليوم، إن وزير الدفاع وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به أثناء أداء واجبه المقدس، لافتة إلى أن الفقيد رحل وهو يؤدي واجبه الوطني لتحقيق السلام الشامل والمستدام في السودان .

وأضاف البيان: “باسم وفد حكومة السودان ولجنة الوساطة و”الجبهة الثورية” وكافة الأطراف المتفاوضة في منبر جوبا، نتقدم بصادق التعازي الحارة للشعب السودان ي وللحكومة الانتقالية ، والقوات المسلحة السودان ية، وأسرة الفقيد الكريمة لرحيله المؤلم، ونسأل الله أن يرقده مرقد الصدق مع الصديقين والشهداء”.

وأوضح البيان أنه “بناء على هذا الفقد المؤلم اتفقت الأطراف على رفع التفاوض لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الاربعاء”.

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