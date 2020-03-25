سوريا تسجل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة السورية، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) اليوم الاربعاء.

وذكرت وزارة الصحة السورية في موقعها الإلكتروني: “تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية جديدة في سورية مصابة بفيروس كورونا ، والحالات الثلاث المصابة هي من المجموعة التي كان قد تم وضعها في الحجر الصحي في منطقة الدوير جنوب شرق العاصمة دمشق الأسبوع الماضي”.

وكان وزير الصحة السوري أعلن أول أمس الإثنين، إصابة فتاة بفيروس كورونا كانت قادمة من خارج سورية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، اليوم الأربعاء قرارا أكد فيه على المحافظين بالتفعيل الفوري لدور لجان الأحياء والمخاتير لجهة المشاركة في تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ووضع التعليمات اللازمة لذلك على مستوى الأحياء.

وكانت الحكومة السورية، قررت فرض حظر تجول في جميع المناطق من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر وإغلاق كل الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين.

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