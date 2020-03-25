هيئة السلامة الوطنية تدعو كل العائدين من الخارج الى عزل أنفسهم لمدة شهر بالمنزل

ايوان ليبيا – وكالات:

طالبت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس أمس الثلاثاء المواطنين العائدين من الخارج عزل أنفسهم وعائلاتهم بشكل فوري وتام لمدة شهر كامل من تاريخ رجوعهم إلى البلاد.

الهيئة دعت عبر مكتبها الإعلامي جميع المواطنين الالتزام التام باستعمال الكمامة والقفاز الطبي عند الخروج الطارئ من المنزل والتخلص منها في سلة القمامة خارج المنزل عند العودة وعدم إدخالها للمنزل بالإضافة إلى تعقيم اليدين ونزع الحذائين ووضعه تحت أشعة الشمس أو تعقيمه من الخارج بالكلور.

كما نبهت بالإمتناع عن الزيارات العائلية والإلتزام بالمنازل وعدم التزاحم على محطات الوقود والمخابز وعدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الطارئة، داعيةً إلى ترك مسافة مترين متر عن أي شخص آخر عند الخروج من المنزل والإمتناع عن التصافح وعدم لمس شي خارج المنزل.

كما طالبت بالابتعاد عن التجمعات وعدم لمس الوجه بدون غسل اليدين وتعقيمهم،مضيفةً:”أي شخص خالط شخص عائد من الخارج عزل نفسه فورا ولمدة شهر من تاريخ المخالطة”.

وخصصت الهيئة أرقاما للإتصال بغرفة الطوارئ للابلاغ عن أي حالة يشتبه بها:”190. 0214775557. 0214773602″.

وأضافت:”الان انتهى التدريب انتهى وقت الاستهتار والاستهزاء الان دخلنا ميدان المعركة اما ان نكون او لا نكون وسننتصر بتكاثف الجهود واتباعكم للتعليمات بحذافيره”.

الهيئة إختتمت منشورها بالقول:”الاسبوعين القادمين ستخرج العديد من الحالات إن اتبعتم التعليمات كسرنا سلسلة الوباء وسيطرنا عليه ومنعنا انتشاره و وقينا أنفسنا من كارثة ليس لنا لها قٍبل وان استهترتم ولم تتبعو التعليمات ستضيع مجهودات الجهات الأمنية والصحية هباء منثورا واستعدو لتوديع احباءكم وستندمون يوم لا ينفع الندم”.

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