بونوتشي: أيام عصيبة.. ليست الأكثر إثارة

وقضى كافة لاعبي يوفنتوس 14 يوما في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة دانييلي روجاني بـ فيروس كورونا، ومن ثم انضم له بلايز ماتويدي وباولو ديبالا.

بونوتشي تحدث لقناة يوفنتوس قائلا: “أنا بخير لكن تلك الأيام عصيبة، الحجر الصحي لمدة يوم كامل، لم تظهر عليّ اي أعراض أنا محظوظ”.

وتابع “أبقى مع عائلتي في المنزل، أيام مليئة بالأحداث ولم أشعر بالملل، لعبت في الحديقة مع ابني لورينزو كما اعتدنا من قبل، هناك أشياء نفعلها قليلا الآن لكن الأمور تمر”.

وأضاف “في كل يوم نتلقى رسالة بالتدريبات المقررة، وأتدرب عادة ف الثالثة عصرا، محظوظ بعض الشيء بتواجد منحدر في حديقة منزلي، هذا مفيد جدا من أجل الركض المتكرر”.

وأتم “أكثر فترة مثيرة في حياتي؟ بالتأكيد عندما تعافى نجلي ماتيو من مرضه وهو الآن بخير”.

بونوتشي خاض الموسم الجاري 34 مباراة في جميع المسابقات وسجل 4 أهداف.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا، إذ وصلت عدد الحالات لما يزيد عن 74 ألف والوفيات إلى 7503 وتعافى 9362.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا