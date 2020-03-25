بيدرو: سأرحل عن تشيلسي نهاية الموسم.. ولا أستطيع التفكير بسبب كورونا

وفي مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية قال بيدرو: “سأغادر تشيلسي في الصيف، ولكن مستقبلي الكروي ليس هو الأولوية في ظل انتشار وباء كورونا في العالم”.

وأضاف “لا أستطيع التركيز أو التفكير في أي شيء خلال هذه الفترة بسبب ابتعادي عن عائلتي”.

وأكمل “أهم شيء هو التكاتف بين الجميع ومهما سيحدث بشأن مستقبلي لن يكون مهما لأننا لا نعرف حتى متى سنعود للتدريبات”.

وواصل “دخلنا جميعا الحجر الصحي بسبب إصابة هودسون أودوي بفيروس كورونا، وهو الآن بخير ونحن سعداء من أجله”.

ويواصل بيدرو دعمه وتبرعاته للتصدي لانتشار فيروس كورونا في إسبانيا بعدما تبرع بـ3 آلاف شاشة حماية للمستشفيات.

وقال بيدرو في هذا الصدد: “المواد الطبية أصبحت نادرة ونرحب بأي شيء يمكننا المساعدة به”.

وتابع “أود شكر كل العاملين في المستشفيات وقوات أمن الدولة والأشخاص الذين يعملون في محلات السوبر ماركت يوما بعد يوم، شكرا للجميع ونأمل أن نوقف هذا الفيروس”.

وحكى بيدرو عن تجربته مع الحظر المنزلي قائلا: “الأمر معقد وصعب في كل شيء”.

وأتم تصريحاته “لم أتمكن من السفر ورؤية أطفالي وأتيحت الفرصة لي لأكون معهم لكني لم أستطع السفر إليهم”.

وانضم بيدرو البالغ من العمر 32 عاما لصفوف تشيلسي في 2015 قادما من برشلونة مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

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