بسبب كورونا.. قطر تغلق جميع خدمات الصرف وتحويل الأموال بالمباشرة الشخصية

ذكرت الوكالة الرسمية لدولة قطر ، أن الحكومة أغلقت مؤقتا لجميع خدمات الصرف و تحويل الأموال بالمباشرة الشخصية من 26 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا .



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