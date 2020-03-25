بسبب كورونا.. قطر تغلق جميع خدمات الصرف وتحويل الأموال بالمباشرة الشخصية

ذكرت الوكالة الرسمية لدولة قطر ، أن الحكومة أغلقت مؤقتا لجميع خدمات الصرف و تحويل الأموال بالمباشرة الشخصية من 26 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا .
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ذكرت الوكالة الرسمية لدولة قطر ، أن الحكومة أغلقت مؤقتا لجميع خدمات الصرف و تحويل الأموال بالمباشرة الشخصية من 26 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا .
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كورونا اقوى من كل مليشيات قطر الارهابية وهو من دمر اقتصاديات العالم واغلق المدارس ودور العبادة وﻻتستطيع قطر ولا موزه توجيهة ضد من تريد بل اصاب قطر وزحلق موزه
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