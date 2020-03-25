إغلاق كنيسة القيامة في القدس بسبب كورونا

أغلقت اليوم الأربعاء كنيسة القيامة في القدس في إطار تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت السلطات تسجيل أول وفاة بكوفيد-19.

وتحتوي كنيسة القيامة على القبر المقدس، أي مكان دفن المسيح بحسب المعتقدات المسيحية، وتقع في المدينة القديمة في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا.

وكان عدد زوار الكنيسة قد تراجع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بعدما فرضت السلطات قيودا على دخول القادمين من الخارج في إطار التدابير المتّخذة للحد من تفشي الجائحة.

وقال المتحدّث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة وديع أبو نصار لوكالة فرانس برس، إن المجلس تبلّغ قرار الإغلاق الذي سيستمر أسبوعين، مبديا أمله بإعادة فتح الكنيسة في أقرب وقت.

ويأتي قرار إغلاق الكنيسة قبل أقل من عشرين يوما من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، والذي يصادف هذا العام في الأسبوع الثاني من أبريل، وبعد إغلاق المسجد الأقصى ، ثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. وهذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها المسجد بقرار من مجلس الأوقاف منذ العام 1967. ويقع المسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وأعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل 2,170 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها خمس حالات وفاة في إسرائيل التي شدّدت الأربعاء تدابيرها، فارضة على السكان ملازمة منازلهم وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة أو لشراء حاجيات أساسية أو أدوية أو استشارة طبيب أو التوجه إلى العمل لبعض الوظائف. كذلك تم إغلاق كل دور العبادة إلا أنه يسمح بإقامة الصلوات خارجها شرط ألا يتعدى عدد المصلين عشرة أشخاص. وحذّرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بأن “خرق هذه التدابير سيشكل جرما”، مؤكدة أن الشرطة أعطيت تعليمات بتطبيق هذه التدابير المفروضة لمدة أسبوع. وفي الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل، تفرض السلطة الفلسطينية منذ الأحد حظر تجول. والأربعاء أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا . وتبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية 64 بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة نشر على فيسبوك.

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