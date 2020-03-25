كورتوا يختار أفضل لحظاته والرقم 13 والعمل مثل والدته

البلجيكي استخدم وسم #AskThibaut للرد على أسئلة المتابعين، كاشفا أفضل لحظة له مع المنتخب وريال مدريد وتشيلسي، وكذلك كيف يقضى وقته ونجومه المفضلين.

– أفضل لحظة بقميص ريال مدريد؟

الفوز بكأس السوبر الإسباني والكلاسيكو في سانتياجو بيرنابيو.

– أفضل سائق فورمولا 1 في التاريخ؟

مايكل شوماخر.

– لاعب كرة السلة المفضل؟

لوكا دونشيتش لاعب دالاس مافريكيس.

– حارس المرمى المفضل لك في الصغر؟

إيكر كاسياس، وأدوين فان دير سار.

– هل أنت الأطول في عائلتك؟

نعم، أخي يبلغ طوله 196 سم، ووالدي 193، عائلة طويلة 😀

– إذا لم تلعب كحارس مرمى، في أي مركز ستلعب؟

لعبت في البداية كظهير أيسر، لكن بعد رأسيتي في فالنسيا قد أشارك كمهاجم أيضا.

– أيهما تفضل الأفلام أم الألعاب؟

الألعاب وألعب حاليا كرة سلة وفورمولا 1.

– مسلسلك المفضل؟

Casa de papel, prison break

– أفضل تصدي لك؟

إنقاذ كرة نيمار في كأس العالم 2018.

– ماذا يعني الرقم 13 لك؟

رقم الحظ

– أفضل لحظة مع تشيلسي؟

الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين

– إذا لم تكن لاعب كرة قدم ماذا ستعمل؟

ربما أخصائي علاج طبيعي مثل أمي أو مدرس رياضي في المدرسة

– الطعام المفضل؟

الأكل الياباني

– أسرع لاعب في ريال مدريد؟

قد أقول أنه فينيسوس جونيور

– ماذا كانت ردة فعلك عندما فزت بالقفاز الذهبي بكأس العالم؟

فخور للغاية، لكن أفضل الألقاب الجماعية على الانتصارات الشخصية.

– ما الأكثر خفة ظل؟ دييجو كوستا أم إدين هازارد؟

أعتقد دييجو.

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