كورتوا يختار أفضل لحظاته والرقم 13 والعمل مثل والدته

البلجيكي استخدم وسم #AskThibaut للرد على أسئلة المتابعين، كاشفا أفضل لحظة له مع المنتخب وريال مدريد وتشيلسي، وكذلك كيف يقضى وقته ونجومه المفضلين.
– أفضل لحظة بقميص ريال مدريد؟
الفوز بكأس السوبر الإسباني والكلاسيكو في سانتياجو بيرنابيو.
– أفضل سائق فورمولا 1 في التاريخ؟
مايكل شوماخر.
– لاعب كرة السلة المفضل؟
لوكا دونشيتش لاعب دالاس مافريكيس.
– حارس المرمى المفضل لك في الصغر؟
إيكر كاسياس، وأدوين فان دير سار.
– هل أنت الأطول في عائلتك؟
نعم، أخي يبلغ طوله 196 سم، ووالدي 193، عائلة طويلة 😀
– إذا لم تلعب كحارس مرمى، في أي مركز ستلعب؟
لعبت في البداية كظهير أيسر، لكن بعد رأسيتي في فالنسيا قد أشارك كمهاجم أيضا.
– أيهما تفضل الأفلام أم الألعاب؟
الألعاب وألعب حاليا كرة سلة وفورمولا 1.
– مسلسلك المفضل؟
Casa de papel, prison break
– أفضل تصدي لك؟
إنقاذ كرة نيمار في كأس العالم 2018.
– ماذا يعني الرقم 13 لك؟
رقم الحظ
– أفضل لحظة مع تشيلسي؟
الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين
– إذا لم تكن لاعب كرة قدم ماذا ستعمل؟
ربما أخصائي علاج طبيعي مثل أمي أو مدرس رياضي في المدرسة
– الطعام المفضل؟
الأكل الياباني
– أسرع لاعب في ريال مدريد؟
قد أقول أنه فينيسوس جونيور
– ماذا كانت ردة فعلك عندما فزت بالقفاز الذهبي بكأس العالم؟
فخور للغاية، لكن أفضل الألقاب الجماعية على الانتصارات الشخصية.
– ما الأكثر خفة ظل؟ دييجو كوستا أم إدين هازارد؟
أعتقد دييجو.
video:1
كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط
لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك