كانافارو يتبرع لمستشفى في نابولي.. أود أن يكون تبرعي مفيدا

المدير الفني لـ جوانزو إيفرجراند الصيني قال لوسائل إعلام إيطالية: “لا أود الحديث في مثل هذه الأمور، الأصح أن يكون الناس مثلي هم أول من يساعدوا”.

وتابع “هذا الأمر يؤثر فيّ كثيرا وتلك هي طريقة التقرب من أهلي، أود أن يكون تبرعي مفيدا”.

ويقضى كانافارو أيامه الأخيرة في الحجر الصحي بالصين، بعدما قضى 20 يوما في مدينة دبي الإماراتية لمعسكر الفريق.

كانافارو تحدث عن بقائه في الحجر الصحي: “يوم الجمعة المقبل سأكمل أسبوعين بالحجر الصحي وسأكون قادرا على الرحيل، خضعت لفحص آخر وجاءت نتيجته سلبية”.

وأتم “سيكون من الرائع العودة للمشي مرة أخرى ورؤية الأبواب مفتوحة مجددا”.

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