من كرة القدم للتمثيل.. درينثي يشارك في مسلسل يتحدث عن المخدرات والعصابات

اللاعب الهولندي أعلن دخوله عالم التمثيل إذ يتواجد في مسلسل يدعى ” Mocro Maffia” وهو مسلسل يتحدث عن عالم المخدرات والعصابات في هولندا.

درينثي كتب عبر إنستجرام قائلا: “حان الوقت، بعد سكوت طويل، أعلن أنكم ستروني في مسلسل Mocro Maffia”.

وتابع “أنا سعيد للغاية لمشاركتي في المسلسل ولا أطيق الانتظار لإمتاع المشاهدين بدوري”.

وأضاف “أنا أيضا سعيد لأنكم سترون الجانب الآخر مني، وآمل أن تستمتعوا بي لذلك تفقدوا المسلسل”.

درينثي لاعب ريال مدريد وفينورد وإيفرتون سبق له أن اعتزل عام 2016 ومن ثم عاد لكرة القدم عبر نادي سبارتا روتردام، وحاليا يلعب لفريق كوزاكين بويز في الدرجة الثانية الهولندية.

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