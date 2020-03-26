باشاغا يبحث جاهزية الأطقم الميدانية لمكافحة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

تفقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”،يرافقه وكيل الوزارة عميد خالد مازن، عدداً من المرافق الخدمية وسط العاصمة وشملت مصرفي الجمهورية والتجاري الوطني للاطمئنان على عملية التعقيم التي تشمل عدد من المرافق الخدمية والانتاجية وسط المدينة ، حيث تقوم فرق الطوارئ الميدانية بتنفيذ إجراءات تعقيم دورية لها في إطار جهود مكافحة إنتشار فايروس كورونا-حسب ماذكره المكتب الإعلامي للوزير.

وشهدت الحملة مشاركة فرق عن هيئة السلامة الوطنية والهلال الأحمر و إدارة النفايات الطبية بوزارة الصحة و فريق الطوارئ بوزارة الداخلية و عدد من منتسبي الحركة الكشفية ومنظمات المجتمع المدني.

تأتي الزيارة في إطار تحفيز ورفع معنويات الفرق المعنية بمكافحة فيروس كورونا، الممثلة للوزارات المعنية بمكافحة المرض، خاصة وبعد أن تم إثبات أول حالة إصابة بالفايروس في ليبيا يوم الثلاثاء.

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