الوفاق تطلق العملية الحربية “عاصفة السلام”

ايوان ليبيا – وكالات:

نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” تصريحاً – “بالصفة التي يتخذها باضطلاعه بمنصب (القائد الأعلى للجيش الليبي)”- جاء فيه أن (قوات الجيش الليبي ) / قوات الوفاق والقوة المساندة لها نفذت مهامها يوم أمس الأربعاء بكفاءة واقتدار من خلال عملية “عاصفة السلام”.

وقال القائد الأعلى لقوات الوفاق فائز السراج بأنه أكد في السابق بأن قواته ” سوف ترد على الانتهاكات المستمرة للهدنة”مضيفاً : “حيث أصدرت الأوامر بالرد وبقوة على الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المدنيين” .

وجدد السراج في تصريحه أن حكومته ” شرعية مدنية تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، لكنها ملتزمة قبل ذلك تجاه شعبها وعليها واجب حمايته، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وفي حدود القانون الدولي”.

ولم يفت السراج في تصريحه تجديد اتهاماته للجيش الوطني بما اعتبره :” القصف المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس لم يتوقف خلال الهدنة وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، في استخفاف بقرار مجلس الأمن، واستهانة بمقررات مؤتمر برلين، واستهتار بأرواح الليبيين وأمنهم”..

وخلص السراج في تصريه إلى القول ( إن ” عاصفة السلام ” التي انطلقت اليوم هي رد اعتبار لضحايا عمليات المليشيات الإرهابية المعتدية ومن معها من مرتزقة إرهابيين إاننا سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا).

يشار إلى أن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي للقائد العام للجيش الوطني “خليفة حفتر” ، قد صرح أمس الأربعاء بأن “القوات المسلحة” للجيش الوطني هجوماً وصفه بالعقيم والمحاولة الغبية، شنته قوات الوفاق على قاعدة الوطية وأن قوات الجيش الوطني خاض مطاردة لقوات الوفاق وأفشل الهجوم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا