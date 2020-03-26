إيران تحظر السفر بين مدنها لمحاصرة كورونا

أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية في إيران حسين ذو الفقاري فرض مزيد من القيود على التنقل والسفر بين المدن، وذلك في إطار محاولة للحكومة كبح تفشي كورونا في البلاد.

وقال ذوالفقاري، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت منع دخول المدن إلا للسكان والمقيمين فيها فقط.

وأضاف: “لم نصل إلى ذروة الوباء حتى الآن ولكن لا يظهر المؤشر المتصاعد لتفشي المرض أي تضاؤل”.

وأكد ضرورة تعاون الجميع للوقاية من المزيد من انتشار الفيروس في البلاد.

وكان المتحدث باسم الحكومة ال إيران ية قد حذر أمس من احتمال أن تواجه البلاد موجة ثانية من تفشي كورونا.

وقال علي ربيعي “للأسف تجاهل بعض ال إيران يين نصيحة مسئولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (ال إيران ية) الجديدة…هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا “.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا