عمدة موسكو: تعليق عمل المتاجر والسلع الغذائية والبضائع الأساسية من بعد غد

قرر عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، تعليق عمل المطاعم والمقاهي ابتداء من بعد غد السبت وحتى 5 أبريل المقبل.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، نص القرار “التوقف المؤقت لعمل المطاعم والمقاهي والمقاصف والحانات والمطاعم الخفيفة وغيرها من مؤسسات تقديم الطعام ابتداء من 28 مارس وحتى 5 أبريل، باستثناء خدمات توصيل الطلبات الخارجية دون زيارة المواطنين إلى هذه الأماكن”.

وأشار سوبيانين إلى أن القيود المفروضة لأول مرة في التاريخ الحديث ل موسكو ضرورية لإبطاء انتشار فيروس كورونا وقال: “القيود التي تم فرضها اليوم غير مسبوقة في التاريخ الحديث ل موسكو وستخلق العديد من المضايقات للحياة اليومية لكل شخص، ولكنها ضرورية للغاية لإبطاء انتشار عدوى الفيروس التاجي وتقليل عدد الإصابات”.

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