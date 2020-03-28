المسماري يهدد باستهداف حكومة الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات:

وجه الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي إنذارا لحكومة الوفاق بأنها وفي حال استمرار انتهاك وقف إطلاق النار سيكونون عرضة للاستهداف المباشر من قبل قوات الجيش الوطني في جميع الجبهات، محملا إياهم المسؤولية الكاملة على كل ما يترتب على عدم تجاوبهم مع هذا الإنذار .

وأضاف المسماري في بيان صحفي أن المجتمع الدولي بات يدرك الآن تجاهل المليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين والاستجابة لدعواتنا لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا بعدم احترام الطرف الآخر للهدنة وذلك بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس حسب قوله.

وأكد المسماري أن استمرار حكومة الوفاق و”مليشياتها الإرهابية” حسب قوله في خرق وقف إطلاق النار ، ورفضها لإيقاف الأعمال القتالية دفع القوات المسلحة مجبرة على خيار المواجهة ضد من وصفهم بـ “الميليشيات الإرهابية المدعومة بعناصر من الجيش التركي ومرتزقة وإرهابيين سوريين” لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الشعب الليبي ومقدراته .

وأكد المسماري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من “تطهير” مناطق العسة، الجميل، رقدالين، زلطن، من سيطرة من وصفهم بــ”ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين” مؤكدا أن هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن.

يشار إلى أن هذا التقدم لقوات الجيش الوطني جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته قوات تابعة للوفاق على قاعدة عقبة بن نافع الجوية، بمنطقة الوطية غرب البلاد.

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