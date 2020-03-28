ترامب: الولايات المتحدة ستصنع 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم وقال إنه عين مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقا لقانون الانتاج الدفاعي.

وأضاف ترامب “سنصنع الكثير من أجهزة التنفس الصناعي” متعهدا بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة مع تقديم العون للدول الأخرى.

وقال ترامب إن هناك احتمالا كبيرا ألا تحتاج الولايات المتحدة عددا كبيرا جدا من أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى يتسنى لها مساعدة الدول الأخرى المحتاجة.

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