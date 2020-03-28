الصحة العالمية: مصر بذلت جهودا كبيرة لمواجهة كورونا.. ويمكنها إجراء 200 ألف اختبار للفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر تعمل بجد وتبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على وباء فيروس كورونا ،حسبما أفاد موقع سي إن إن بالعربية.

وأضافت المنظمة، في بيان للتعليق على زيارة وفد خبرائها للدعم الفني إلى مصر ، أن نظام مراقبة الوباء القوي وجهود تتبع الحالات أثبتت فعاليتها في السيطرة على حالات متفرقة ومجموعات من الحالات قبل أن تتمكن من الانتشار.

وأشارت الصحة العالمية إلى أنه بدعم منها وشركاء آخرين، أصبح لدى مصر الآن القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار للفيروس، إلا أنها لم توضح الفترة الزمنية التي يمكن إجراء مثل هذه الاختبارات.

من جانبه، قال الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية في المكتب الإقليمي ل منظمة الصحة العالمية ، إن مصر تقوم بعمل كبير “لكن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به”، مُعتبرًا أن لدى البلاد “فرصة حاسمة الآن للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض قبل أن ينتقل من الوضع الحالي إلى انتقال مجتمعي”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة والسكان في مصر ، هالة زايد ، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة أجرت 25 ألف اختبار ل فيروس كورونا . ومساء الجمعة، أشارت زايد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المُذاع عبر فضائية “MBC مصر “، إلى أن الاختبارات تجرى فقط لمن تظهر عليه أعراض الوباء، موضحة: “مش هروح أعمل مسحات (اختبارية) لكل المجتمع، لا ده غلط، مش أهم حاجة”.

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