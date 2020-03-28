بالأسماء.. القوات المسلحة تعلن إصابة 165 ومقتل 62 من مليشيات الوفاق في الهيشة الجديدة

الوشكة 28 مارس 2020 (وال) – نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية كشفا بأسماء عناصر المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، التي أصيبت في معركة أبو قريان، مؤكدة وصول عدد الإصابة إلى 165 حالة حرجة.

وأوضحت في بيان، أن عدد القتلى خلال الاشتباكات وصل إلى 43 ليبيًا، و19 مرتزقا سوريا، والتي دأبت تركيا على إرسالهم إلى ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أن القوات تمكنت من تطهير مناطق العسة، والجميل، ورقدالين، وزلطن، من سيطرة مليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين .

وذكر المسماري في بيان له، أن هذه المناطق تنعم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد المليشيات الإرهابية والإجرامية منها، مُتابعًا: “يأتي هذا التقدم الميداني بعد فشل الهجوم الذي شنته مليشيات ما يسمى بالوفاق والمرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية، بمنطقة الوطية غرب البلاد، ولا يسعنا إلا نوجه الشكر إلى أبناء المنطقة الذين ساهموا في هذا النصر إيمانًا منهم بالحصول على حريتهم وبناء مستقبلهم”.

وأضاف “المجتمع الدولي يدرك الآن تجاهل المليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين والاستجابة لدعواتنا لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا، وفي الوقت الذي أكدنا فيه عدم احترام الطرف الآخر للهدنة، وذلك بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس”.

وواصل “إن استمرار ما يسمى بحكومة الوفاق ومليشياتها الإرهابية في خرق وقف إطلاق النار، ورفضها لإيقاف الأعمال القتالية لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا الذي فتك بالآلاف من البشر في الدول الأخرى، فإن القوات المسلحة العربية الليبية تجد نفسها مجبرة على خيار المواجهة ضد المليشيات الإرهابية المدعومة بعناصر من الجيش التركي ومرتزقة وإرهابيين سوريين، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الشعب الليبي ومقدراته”.

واختتم “ننذر ما يسمى بحكومة الوفاق ومليشياتها في حال استمرار انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات ونحملهم كافة المسؤولية على كل ما يترتب على عدم تجاوبهم مع هذا الإنذار”. (وال – الوشكة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال