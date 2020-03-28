وزير الصحة يُطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

البيضاء 28 مارس 2020 (وال)- طالبت وزارة الصحة في الحكومة الليبية اليوم السبت، كافة المواطنين والمقيمين والزوار بالبقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وعدم السفر إلى مدن أخرى، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

وقال معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن قرار حظر التجول صدر بعد دراسة علمية، مؤكدًا أن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال هذا الأسبوع، يُجنب البلاد من تداعيات كارثية.

وأشار معالي الوزير إلى أن “قرار حظر التجول استند إلى قراءة علمية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى أفضل طريقة لحماية المواطنين والسيطرة على منع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد معالي الوزير على ضرورة الاستمرار في مراقبة المنافذ، وتعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والمواني والمنافذ البرية الليبية، وذلك في إطار اللوائح والأنظمة الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدّد معالي الوزير على أهمية توحيد الجهود مع رجال الأمن والجوازات والجمارك والطب البيطري والزراعي، لمراقبة حالات الوافدين إلى ليبيا عبر المنافذ الحدودية، وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع احتمال انتشار الوباء في الأراضي الليبية. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

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