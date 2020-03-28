تشديد الرقابة على أسعار بيع المواد الغذائية

ايوان ليبيا – وكالات:

وجه رئيس الأركان بقوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، الفريق عبدالرازق الناظوري، تعليمات لرؤساء الأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدي، بالتشديد على مراقبة أسعار بيع المواد الغذائية، وتدفق السلع، في فترة حظر التجول الذي أعلنته الحكومة الموقتة، لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».

وشدد الناظوري، في بيان لهيئة أركان القيادة العامة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم استغلال الأزمة ووصول السلع الغذائية إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

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