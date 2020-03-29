تعرف على شروط داخلية الوفاق لدخول المصارف

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، عدم السماح لأي شخص بدخول المصارف التجارية دون التقيد بثلاثة إرشادات رئيسية، كإجراءات وقائية تحسبًا لانتشار فيروس «كورونا».

وألزمت الوزارة المواطنين المترددين على المصارف بارتداء الكمامات والقفازات، وذلك في منشور رسمي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحسب الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة «كورونا» بالوزارة، دعت الداخلية المترددين على المصارف إلى تجنب الازدحام وترك مسافة آمنة، والامتثال إلى تعليمات رجال الأمن بالمصارف في المحافظة على النظام.

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