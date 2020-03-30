ترامب يضيف ولايتين أمريكيتين جديدتين إلى قائمة مناطق الكوارث

أضاف الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، مساء الأحد، ولايتي كونكتكت وأوريجون إلى قائمة الولايات التي أعلنت منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا، بحسب سكاي نيوز عربية.

يشار إلى أن إعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقى مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الوباء.

وذكر البيت الأبيض، أن « ترامب» وافق على إعلان الولايتين منطقتي كوارث، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن.

وبإضافة كونكتكت واوريجون ترفع عدد الولايات التي أعلنت مناطق كوارث إلى 18، بجانب غوام وبورتوريكو.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض، مضيفًا: “سنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار الفيروس”. يذكر أن آخر بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تتابع تفشي الفيروس “كوفيد-19” في العالم، أظهرت أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 124 ألف شخص، توفي منهم حوالي 2200 حالة.

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