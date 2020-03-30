الصين تسجل 31 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين تسجيل 31 حالة إصابة إضافية مؤكدة ب فيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات جديدة اليوم الاثنين.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخصا واحدا فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن جميع الوفيات الأربع الجديدة من مقاطعة هوبي، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات جديدة داخل المقاطعة التي تعتبر مركز تفشى المرض، والتي شهدت رفع إجراءات الإغلاق التي استمرت شهورًا بشكل تدريجي.

ومنذ أن بدأ الفيروس في الانتشار في ديسمبر من العام الماضي، أصيب به 81 ألفا و 470 شخصا وتسبب في وفاة 3 آلاف و 304 حالات في جميع أنحاء الصين .

ومع اقتراب أن تشكل ما يسمى بـ”الحالات القادمة من الخارج” الغالبية العظمى من الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها، أعلن مجلس الدولة الصين ي يوم الأحد توقف الانتقال المحلي لمرض كوفيد 19 “بشكل رئيسي”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا