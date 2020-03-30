التحذير من ظاهرة رمي القفازات الطبية على الطرقات

ايوان ليبيا – وكالات:

حذرت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، من رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات والشوارع الفرعية، فور الانتهاء من استعمالها، مؤكدة أن هذا التصرف الخاطئ في الشوارع ظاهرة خطيرة خاصة لو كانت هذه الأشياء حاملة لفيروس كورونا، ما سينتج عنه إصابات إضافية.

وشددت الوزارة في بيان اليوم، على ضرورة عدم خروج الناس من منازلهم إلا للضرورة القصوى، مشيرة إلى أن القفازات لا تحمي من الفيروس كما يعتقد البعض؛ بل يمكن أن تشكل خطورة على الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة تغيير الكمامات الطبية كل 4 ساعات في حالة ارتدائها.

وأكدت أن الأمر أصبح «حياة أو موت»، لذا رجاء «خلّيك بالبيت»، ولا تتحّول، بغير قصد إلى ناقل وباء، وقاتل مُتجوِّل، وفق البيان.

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