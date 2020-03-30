الناظوري يشكل لجنة استشارية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

قرر رئيس الأركان بقوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، الفريق عبدالرازق الناظوري، تشكيل لجنة استشارية طبية فرعية تتولي اللجنة إبداء الاستشارات الطبية وكل ما يعني لها من ملاحظات حول الاحتياجات والمعدات الطبية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وبحسب بيان للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، التابعة للقيادة العامة، فسيكون من مهام اللجنة،تقديم التقارير مفصلة يوميا إلي اللجان الرئيسية كلا حسب نطاقه الجغرافي والإداري.

وتضم اللجنة الاستشارية الطبية الأستاذ الدكتور عبد الله سليمان التير رئيسا، وبعضوية كل من الأطباء محمد رافع عباس وأحمد عبد القادر المغربي ويوسف عبد الله بالرأس وعلي فايز رجب أهليس ومهند عبد الهادي الزوي وصلاح أحمد العمروني.

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