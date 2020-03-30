تعليق السياحة إلى النمسا وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 9125 حالة و108 وفيات

قال كارل نيهمر، وزيرالداخلية النمساوي، إنه تم إيقاف جميع الأنشطة السياحية في النمسا وملاحقة الشرطة للخروقات الخاصة بالحظر والإجراءات الصحية في الحدائق العامة والمتنزهات.

وقال نيهمر، في تصريحات له اليوم الاثنين ، إن الحكومة تركز حاليًا على توفير إجراءات حماية أفضل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عامًا.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا إلى 9125 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 108 أشخاص وتعافي 636 شخصًا.

وقال وزير الصحة رودولف أنشوبير: إن هناك حاليا 999 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى من فيروس كورونا و193 من المرضى في وحدات العناية المركزة.

وتوقع حدوث ضغوط واسعة على المستشفيات بحلول منتصف أبريل المقبل.. لافتا إلى أن القدرات الاستيعابية في القطاع الصحي حتى الآن لايزال في وضع جيد ومطمئن.

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