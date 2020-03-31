تسجيل أول حالة وفاة في موريتانيا جراء الإصابة بـكورونا

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد، تسجيل أول وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير – في تصريح تليفزيوني، مساء الإثنين، “إن حالة الوفاة تعود لسيدة فرنسية من أصل موريتاني وصلت إلى البلاد يوم 16 مارس، وكانت في الحجر الصحي الاحترازي”.

وأوضح الوزير، أن “السيدة شعرت ببعض التعب والإعياء وعاينها الأطباء وأعطوها بعض الأدوية، وعندما تم نقلها إلى المستشفى توفيت في الطريق إليه داخل سيارة الإسعاف”.

كانت الحكومة الموريتانية قد قررت وقف التنقل بين المحافظات وإغلاق جميع الأسواق بالبلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية، لمنع تفشي كورونا .

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